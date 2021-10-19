الاطار التنسيقي:لامفاوضات قبل نظر مفوضية الانتخابات بالشكاوى والطعون

2021/10/19 | 23:52 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد مصدر من داخل اجتماع الاطار التنسيقي الشيعي في مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ، انه : "لامفاوضات قبل نظر مفوضية الانتخابات بالشكاوى والطعون التي تقدمت بها قوى الاطار وتقديم الادلة القانونية على اي نتيجة نهائية "./ انتهى9

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