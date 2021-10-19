2021/10/19 | 23:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجتذب الاهتمام العالمي بمسلسل الإثارة الكوري "لعبة الحبار" (Squid Game) التابع لشركة "نتفليكس" المزيد من المشتركين الجدد، ليفوق عددهم توقعات النمو خلال الربع الأخير، مما عزز أسهم أكبر خدمة بث في العالم بنسبة 3 في المئة، يوم الثلاثاء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("لعبة الحبار" تطيح بتوقعات مشتركي "نتفليكس") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("لعبة الحبار" تطيح بتوقعات مشتركي "نتفليكس") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).