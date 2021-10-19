’البيت الوطني’ يصدر بياناً بشأن التطورات الأخيرة في ملف نتائج الانتخابات

2021/10/19 | 23:55 - المصدر: وكالة ناس

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يراقب البيت الوطني بحذر وحرص شديدين مخرجات العملية الانتخابية وما نتج عنها من مواقف مؤيدة ومعارضة للنتائج التي أعلنتها المفوضية، وفي الوقت الذي نشدد فيه على ضرورة الاحتكام للقانون، فإننا ندين بشدة، جميع الخطابات والممارسات المهددة للسلم الأهلي الداعية لإستعمال العنف من أجل التأثير في قرارات مفوضية الانتخابات.

نحن في البيت الوطني نؤكد ثبات موقفنا الرافض لإعادة تشكيل الحكومة المقبلة على نفس منهج المحاصصة سيء الصيت، وندعو النواب المستقلين والقوى الوطنية الجديدة التي نالت ثقة الشعب للوقوف بوصفها جبهًة برلمانيًة موحدة ضد كل محاولات الفساد الرامية لتقاسم الوزارات والدرجات الخاصة، وأن يعمل أطرافها على الإلتزام بالمبادئ والمطالب الوطنية النبيلة التي رفعها شباب تشرين.

ويذكر البيت الوطني بمشروع المعارضة السياسية الذي أعلنه قبل الانتخابات، ويؤكد مواصلة جهوده بالتنسيق مع العديد من القوى والشخصيات الوطنية لدراسة وتطوير مساراته المختلفة، وقد قطعنا ومن معنا أشواطًا متقدمة توجتها تفاهمات كبيرة.

إن مشروع المعارضة السياسية منفتح على جميع رؤى وأفكار ومقترحات الأطراف الوطنية الأخرى وبمختلف توجهاتها السياسية، وفي النهاية فإن هدفنا الأسمى يتجلى في ضرورة توحيد الجهود كافة والموارد اللازمة لتحقيق التغيير وإيجاد البديل الذي يتوق إليه الشعب العراقي.

الهيأة السياسية للبيت الوطني19-10-2021

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