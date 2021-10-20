2021/10/20 | 00:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني نشر المغني اللبناني وائل كفوري رسالة إلى محبيه، في أول تعليق له بعد حادث السير المروّع الذي تعرّض له قبل أيام في العاصمة بيروت.وكتب وائل كفوري عبر أنستقرام: “من القلب..[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وائل كفوري يعلق لأول مرة على “الحادث المروّع” المركز الخبري الوطني.

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