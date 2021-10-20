2021/10/20 | 00:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

فاز ليفربول على أتلتيكو مدريد اليوم ضمن منافسات ابطال أوربا بثلاثة أهداف مقابل هدفين عدها الجميع الاجمل والاقوى وشهدت تفوق محمد صلاح وتسجيله لهدفين بالمباراة التي جمعت الفريقين بالعاصمة الإسبانية مدريد.فيما سحق ريال مدريد شاختار الاوكراني في العاصمة كييف بخمسة أهداف دون مقابل و انعش اماله ببلوغ الدور الثاني.وفي ملعب اياكس أمستردام تذوق بروسيا دورتموند الألماني هزيمة ثقيلة بأربعة أهداف دون.فيما قلة حظوظ اي سي ميلان ببلوغ الدور الثاني بعد خسارته اليوم امام بورتو في البرتغال بهدف وحيدوشهد ملعب حديقة الأمراء فوزا صعبا لباريس سان جيرمان على لايبزيج الألماني بثلاثة أهداف مقابل هدفين وشهد اللقاء إبداع لميسي عندما سجل هدفين من الاهداف الثلاثة التي سجلها الفريق الباريسي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نتائج مباريات ريال مدريد وليفربول وباريس سان جيرمان) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نتائج مباريات ريال مدريد وليفربول وباريس سان جيرمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).