المرسوم الجمهوري بالعفو العام عن 571 محكوما /

2021/10/20 | 00:22 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / تنشر الوكالة الوطنية العراقية للانباء ،الجزء الثاني ، لاسماء المشمولين بالمرسوم الجمهوري الخاص الذي وقعه رئيس الجمهورية برهم صالح ، بالعفو العام عن 571 شخصا من المحكومين عن المُدد المتبقية من محكومياتهم .وكانت رئاسة الجمهورية ، صادقت رسميـا امس الاول ، على قرار بالعفو الخاص عن 571 محكوما عن المدد المتبقية من محكومياتهم ./انتهى5

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