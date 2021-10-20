بالوثيقة ..المرسوم الجمهوري بالعفو العام عن 571 محكوما

2021/10/20 | 00:22 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / تنشر الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ، المرسوم الجمهوري الخاص الذي وقعه رئيس الجمهورية برهم صالح ، بالعفو العام عن 571 شخصا من المحكومين ، عن المُدد المتبقية من محكومياتهم ، مع اسماء المشمولين بالعفو الرئاسي .وكانت رئاسة الجمهورية ، صادقت رسميـا امس الاول ، على قرار بالعفو الخاص عن 571 محكوما عن المدد المتبقية من محكومياتهم ./انتهى5

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