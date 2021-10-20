السعودية.. حالات إغماء ومشاجرات في مباراة الهلال والنصر

2021/10/20 | 00:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الهلال الأحمر السعودي، الثلاثاء، تلقيه 105 بلاغات عن حالات إغماء وآلام في الصدر بالإضافة إلى مشاجرات، في المباراة التي جمعت نادي الهلال السعودي ونظيره النصر، وفقا لما نقلته قناة الإخبارية السعودية.

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