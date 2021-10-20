2021/10/20 | 00:25 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: I-jBuqwuIKc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المحايد | اياد العنبر: عدم تحالف قوى تشرين مع باقي القوى التقليدية يعد موقفا اخلاقيا) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المحايد | اياد العنبر: عدم تحالف قوى تشرين مع باقي القوى التقليدية يعد موقفا اخلاقيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).