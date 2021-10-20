ريال مدريد يسحق شاختار بخماسية وليفربول يتخطى أتليتكو بدوري الأبطال

2021/10/20 | 00:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعحقق ريال مدريد انتصارًا هاما بنتيجة (5-0) خلال مواجهة شاختار دونيتسك الأوكراني، فيما تغلب ليفربول على أتليتكو مدريد بثلاثة أهداف لهدفين، مساء اليوم الثلاثاء، بالجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.وسجل الأهداف لريال مدريد، كريفستوف لاعب شاختار بالخطأ في الدقيقة 37، وفينيسيوس جونيور هدفين في الدقائق 51 و56، كما سجل رودريجو في الدقيقة 65، وكريم بنزيما في الدقيقة (90+1).وبهذا الانتصار رفع ريال مدريد رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الرابعة، بفارق الأهداف عن الوصيف شيريف تيراسبول، بينما تجمد رصيد شاختار دونيتسك عند نقطة وحيدة في ذيل الترتيب.وفي مباراة أخرى، حلق ليفربول بصدارة المجموعة الثانية في مسابقة دوري أبطال أوروبا، بعدما تغلب على مضيفه أتلتيكو مدريد 3-2 مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة. وسجل محمد صلاح هدفين للفريق الفائز (8 و78 من ركلة جزاء)، وأضاف نابي كيتا هدفا آخر (13)، فيما أحرز أنتوان جريزمان هدفي أتلتيكو (20 و34)، قبل أن يحصل على البطاقة الحمراء في بداية الشوط الثاني. ورفع ليفربول رصيده في صدارة المجموعة إلى 9 نقاط، بفارق 5 نقاط عن أتلتيكو مدريد، وبات بإمكانه حسم تأهله إلى ثمن النهائي في الجولة المقبلة، عندما يستضيف منافسه الإسباني.

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