مفوضية الانتخابات تعلن عدد الشكاوى ليوم الاقتراع

2021/10/20 | 00:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت مفوضية الانتخابات، الثلاثاء، عن عدد الشكاوى ليوم الاقتراع الذي جرى الأحد 10 تشرين الأول الحالي.وقالت المفوضية في توضيح لها، إن “عدد شكاوى التصويت العام 361 وعدد شكاوى التصويت الخاص 27، فيما بلغ عدد شكاوى العد والفرز اليدوي 9”.

وأضافت أن “161 شكوى مصنفة على أنها صفراء، و138 شكوى مصنفة على أنها خضراء، فضلاً عن 10 شكاوى مصنفة على أنها حمراء”، مشيرة الى أن “88 شكوى يجري العمل على تصنيفها”.

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