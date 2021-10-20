الحكيم يستقبل وفد الكتلة الصدرية ويؤكد اهمية اطلاق رسائل التطمين من قبل الجميع

2021/10/20 | 00:53 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ استقبل عمار الحكيم رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية بمكتبه في بغداد ، وفد الكتلة الصدرية برئاسة حسن العذاري و بحضور عدد من أعضاء المكتب السياسي لتيار الحكمة الوطني.وجدد الحكيم ، حسب بيان لمكتبه الاعلامي ، التهاني للإخوة في الكتلة الصدرية على الفوز الذي حققوه في مجلس النواب، متمنيا لكتلتهم النجاح والتوفيق في تنفيذ برنامجها الإنتخابي.واكد أهمية الوئام الوطني ورسائل الإطمئنان المتبادلة بين جميع الأطراف، وقال "أن الإنتخابات كانت وسيلة لخروج العراق من أزمة سياسية كان قد عاشها في مرحلة سابقة ، لذا لابد أن تسهم نتائجها في تحقيق تطلعات الشعب العراقي ومطالبه بالخدمات وفرص العمل وحفظ الدولة وسيادتها".وشدد الحكيم على ضرورة النظر بالشكاوى والطعون المقدمة من الكتل السياسية، مبينا :" ان الطعون والشكاوى ليست سبيلا لتقدم هذه الكتلة او تراجع تلك بقدر ما هي وسيلة لتعزيز الثقة بالممارسة الانتخابية واعطاء صورة ناصعة عن الديمقراطية العراقية وتراكمها الإيجابي"، مشيرا الى :" ان تيار الحكمة لعب وسيلعب دورا في تقريب وجهات النظر لما يملكه من علاقات طيبة مع جميع الكتل السياسية".واضاف :" ان هذا الدور نابع من قراءتنا لضرورة جمع الكلمة على المصلحة العراقية بالدرجة الاساس، فيما بين :" ان تيار الحكمة الوطني لن يدخر جهدا في هذه المهمة التي يراها ضرورة ملحة في المرحلة الحالية "./انتهى9

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