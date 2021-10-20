اياكس يكتسح دورتموند برباعية ويتصدر مجموعته بدوري ابطال اوروبا

2021/10/20 | 00:53 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ اكتسح أياكس الهولندي ضيفه بروسيا دورتموند الألماني برباعية نظيفة في منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الثالثة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.وحسم أياكس بهذا الفوز صدارة المجموعة بعدما حقق العلامة الكاملة بتسع نقاط في حين تجمد رصيد دورتموند عند ثلاث نقاط.سجل أياكس هدف التقدم في الدقيقة 11 عن طريق كرة ثابتة اخطأ ماركو ريوس في تشتيها في منطقة الجزاء ليضعها برأسه في مرمى فريقه.وأضاف دالي بليند الهدف الثاني لأصحاب الأرض من تسديدة من على خط المنطقة.وعزز أنطوني تقدم أياكس بهدف ثالث في الدقيقة 57.واختتم سيباستيان هالر الرباعية في الدقيقة 72./انتهى9

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