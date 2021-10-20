كوريا الشمالية تؤكد إطلاق

2021/10/20 | 00:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت كوريا الشمالية، الأربعاء، أنّها اختبرت بنجاح إطلاق صاروخ بالستي "من طراز جديد" من غواصة، يوم الثلاثاء.

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