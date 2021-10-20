السيد الحكيم لوفد الكتلة الصدرية: الطعون وسيلة لتعزيز الثقة بالممارسة الإنتخابية

2021/10/20 | 00:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعاكد زعيم تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، خلال لقائه وفد الكتلة الصدرية، أن الطعون والشكاوى وسيلة لتعزيز الثقة بالممارسة الإنتخابية.وقال السيد الحكيم في تغريدة له على منصة "تويتر" تابعتها وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه استقبل وفد الكتلة الصدرية برئاسة حسن العذاري و بحضور عدد من أعضاء المكتب السياسي لتيار الحكمة الوطني، وجدد خلال اللقاء التهاني لهم على الفوز الذي حققوه في مجلس النواب، متمنيا لكتلتهم النجاح والتوفيق في تنفيذ برنامجها الإنتخابي".وجدد التأكيد، خلال اللقاء، على ضرورة النظر بالشكاوى والطعون المقدمة من الكتل السياسية، مبينا أن "الطعون والشكاوى ليست سبيلا لتقدم هذه الكتلة أو تراجع تلك بقدر ما هي وسيلة لتعزيز الثقة بالممارسة الإنتخابية وإعطاء صورة ناصعة عن الديمقراطية العراقية وتراكمها الإيجابي".وأشار إلى "أننا لعبنا وسنلعب دورا في تقريب وجهات النظر لما نملكه من علاقات طيبة مع جميع الكتل السياسية، و هذا الدور نابع من قراءتنا لضرورة جمع الكلمة على المصلحة العراقية بالدرجة الأساس"، مؤكدا "أننا لن ندخر جهدا في هذه المهمة التي نراها ضرورة ملحة في المرحلة الحالية ".

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