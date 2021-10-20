اجتماع بين عمار الحكيم ووفد من الكتلة الصدرية

2021/10/20 | 00:57 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

شدد زعيم تحالف قوى الدولة عمار الحكيم، على أهمية الوئام الوطني واستمرار رسائل "الاطمئنان" المتبادلة بين الأطراف كافة، وذلك خلال استقباله وفداً من الكتلة الصدرية.

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وذكر الحكيم في بيان تلقى "ناس" نسخة منه بعد منتصف ليلة الثلاثاء على الأربعاء (20 تشرين الأول 2021)، "استقبلنا مساء اليوم وفد الكتلة الصدرية برئاسة السيد حسن العذاري و بحضور عدد من أعضاء المكتب السياسي لتيار الحكمة الوطني، حيث جددنا التهاني للإخوة في الكتلة الصدرية على الفوز الذي حققوه في مجلس النواب، وتمنينا لكتلتهم النجاح والتوفيق في تنفيذ برنامجها الإنتخابي".

وأضاف "بيّنا أهمية الوئام الوطني ورسائل الإطمئنان المتبادلة بين جميع الأطراف، وقلنا أن الإنتخابات كانت وسيلة لخروج العراق من أزمة سياسية كان قد عاشها في مرحلة سابقة لذا لابد أن تسهم نتائجها في تحقيق تطلعات الشعب العراقي ومطالبه بالخدمات وفرص العمل وحفظ الدولة وسيادتها".

وتابع "كما جددنا التأكيد على ضرورة النظر بالشكاوى والطعون المقدمة من الكتل السياسية، وبيّنا أن الطعون والشكاوى ليست سبيلا لتقدم هذه الكتلة أو تراجع تلك بقدر ما هي وسيلة لتعزيز الثقة بالممارسة الإنتخابية وإعطاء صورة ناصعة عن الديمقراطية العراقية وتراكمها الإيجابي، فيما أشرنا إلى أننا لعبنا وسنلعب دورا في تقريب وجهات النظر لما نملكه من علاقات طيبة مع جميع الكتل السياسية، و هذا الدور نابع من قراءتنا لضرورة جمع الكلمة على المصلحة العراقية بالدرجة الأساس، وبيّنا أننا لن ندخر جهدا في هذه المهمة التي نراها ضرورة ملحة في المرحلة الحالية".

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