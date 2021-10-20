مجلس الأمن يعقد اجتماعا لمناقشة إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية

2021/10/20 | 01:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعيعقد مجلس الأمن الدولي ، اليوم الأربعاء، اجتماعا لبحث قضية الإطلاق الصاروخي الكوري الشمالي.وذكرت وكالة "سبوتنيك"، إن الاجتماع سيعقد بناء على طلب من أيرلندا وبريطانيا.وأكدت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية، مساء الثلاثاء، أن بيونغ يانغ أجرت تجربة ناجحة لإطلاق نوع جديدة من الصواريخ الباليستية التي يتم إطلاقها من الغواصات.وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، في خبر عن التجربة الصاروخية، مشيرة إلى أن التجربة الصاروخية لبيونغ يانغ جرت، صباح الثلاثاء، وتم خلالها إطلاق صاروخ من غواصة.وذكرت الوكالة أن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، لم يشرف على إجراء التجربة الصاروخية، التي جرت بالقرب من موقع "سينبو"، الذي يوجد به حوض بناء الغواصات الرئيسي في كوريا الشمالية.

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