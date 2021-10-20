البيت الوطني يعلن موقفه من نتائج الانتخابات والحكومة المقبلة

2021/10/20 | 02:32 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت الهيئة السياسية لحزب البيت الوطني، الأربعاء، موقفها من نتائج الانتخابات وآلية تشكيل الحكومة المقبلة، مؤكدة مواصلة مشروع "المعارضة السياسية".

وذكرت الهيئة السياسية للحزب في بيان، "يراقب البيت الوطني بحذر وحرص شديدين مخرجات العملية الانتخابية وما نتج عنها من مواقف مؤيدة ومعارضة للنتائج التي أعلنتها المفوضية، وفي الوقت الذي نشدد فيه على ضرورة الاحتكام للقانون، فإننا ندين بشدة، جميع الخطابات والممارسات المهددة للسلم الأهلي الداعية لاستعمال العنف من أجل التأثير في قرارات مفوضية الانتخابات".

وأضاف البيان، "نحن في البيت الوطني نؤكد ثبات موقفنا الرافض لإعادة تشكيل الحكومة المقبلة على نفس منهج المحاصصة سيئ الصيت، وندعو النواب المستقلين والقوى الوطنية الجديدة التي نالت ثقة الشعب للوقوف بوصفها جبهةً برلمانيةً موحدة ضد كل محاولات الفساد الرامية لتقاسم الوزارات والدرجات الخاصة، وأن يعمل أطرافها على الالتزام بالمبادئ والمطالب الوطنية النبيلة التي رفعها شباب تشرين".

وشدد البيان، "يذكر البيت الوطني بمشروع المعارضة السياسية الذي أعلنه قبل الانتخابات، ويؤكد مواصلة جهوده بالتنسيق مع العديد من القوى والشخصيات الوطنية لدراسة وتطوير مساراته المختلفة، وقد قطعنا ومن معنا أشواطًا متقدمة توجتها تفاهمات كبيرة".

وتابع البيان، "إنّ مشروع المعارضة السياسية منفتح على جميع رؤى وأفكار ومقترحات الأطراف الوطنية الأخرى وبمختلف توجهاتها السياسية، وفي النهاية فإنّ هدفنا الأسمى يتجلى في ضرورة توحيد الجهود كافة والموارد اللازمة لتحقيق التغيير وإيجاد البديل الذي يتوق إليه الشعب العراقي".

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