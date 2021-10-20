2021/10/20 | 02:45 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: u7NgKw93PFY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالعراقي ـ أولويات البرلمان الجديد) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بالعراقي ـ أولويات البرلمان الجديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).