المفوضية تتسلم 1381 طعنا بالنتائج {الأولية} للانتخابات

2021/10/20 | 02:48 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: عمر عبد اللطيف

ومهند عبد الوهاب

وشيماء رشيد

بابل: فاضل العلي

تسلمت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات 1381 طعناً على النتائج الأولية لانتخابات مجلس النواب التي جرت في العاشر من الشهر الحالي، إذ انتهى يوم أمس الثلاثاء آخر موعد للمعترضين على النتائج في تقديم طعونهم لدى المفوضية، التي تحتاج الى فترة أسبوعين للنظر بها قبل إعلان النتائج النهائية.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم المفوضية جمانة الغلاي لـ"الصباح": إن "المفوضية تسلمت اعتباراً من الأحد الماضي طعوناً من الكتل السياسية والمرشحين المستقلين على النتائج الأولية التي أعلنت مساء السبت الماضي"، مشيرةً الى أن "عددها وصل لغاية الآن الى 1381 طعناً"، وبينت أن "تلك الطعون سينظر بها من قبل هيئة قضائية مؤلفة من ثلاثة قضاة مختصة بالشأن الانتخابي، وستكون قراراتها ملزمة للمفوضية" .

وأكدت الغلاي أنه "بانتهاء الهيئة القضائية من النظر والبت في الطعون، سيتم الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات بالأسماء والمقاعد وكوتا النساء، ثم المصادقة عليها من قبل المحكمة الاتحادية" .

من جانبه، قال عضو إعلام المفوضية عماد جميل لـ"الصباح": إنه "بانتهاء مدة تسلم الطعون نهاية الدوام الرسمي ليوم أمس الثلاثاء 19 تشرين الأول، ستعكف اللجنة الفنية في المفوضية على النظر بما جاء فيها من شكاوى، وسيجري رفعها للهيئة القضائية المختصة بالشأن الانتخابي لتصدر قراراتها الخاصة التي لن يمسها التغيير لأنها قرارات قضائية ملزمة"، واستبعد إجراء عد وفرز يدوي لكامل محطات البلاد.

وبانتهاء آخر موعد للمعترضين على نتائج الانتخابات في تقديم طعونهم لدى المفوضية، قال الخبير القانوني طارق حرب في حديث لـ"الصباح": إن "مدة الطعون هي ثلاثة أيام وقد انتهت يوم الثلاثاء، ثم هناك عشرة أيام لمجلس المفوضين للنظر في الطعون، وبعدها سبعة أيام للهيئة القضائية الانتخابية للنظر في الطعون، أي أن هناك أقل من شهر لحين إرسال الاضبارة الخاصة بالأسماء الى المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها، وعند خروجها من المصادقة تذهب الى رئيس الجمهورية الحالي لكي يدعو مجلس النواب الجديد الى الانعقاد خلال 15 يوماً من المصادقة على

الأسماء" .

وأضاف أن "أول جلسة تعقد برئاسة أكبر الأعضاء سناً، وأول عمل يقوم به البرلمان انتخاب رئيس المجلس ونائبي الرئيس"، مبيناً أن "النتائج النهائية ستكون مطابقة، لأنه لا يوجد شيء كبير يؤثر في سير الانتخابات كالتزوير أو أعمال فنية تقنية تؤدي الى تسرب الاصوات الى أماكن اخرى، أما غيرها فهي

لن تؤثر".

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