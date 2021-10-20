الكاظمي يلتقي أحد جرحى القوات الأمنية ويوجه بمتابعة احتياجاته

2021/10/20 | 02:48 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: الصباح

التقى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمس الثلاثاء، أحد جرحى القوات الأمنية (ن.ض.



إياد عبد المجيد حسين)، الذي أصيب خلال معارك تحرير الفلوجة عام 2015 .

وكان المقاتل قد طلب من رئيس الوزراء مقابلته عند لقائه خلال الاحتفال بالمولد النبوي الشريف الذي جرى قبل أيام في مدينة الأعظمية.

واستمع الكاظمي لمعاناته، ووجّه بمتابعة حالته الصحية، وتوفير كامل احتياجاته ومتطلبات أسرته.

وفي السياق نفسه، قال الكاظمي، في كلمة له تابعتها "الصباح": إن "دماء العراقيين غالية ويجب الحفاظ عليها ولن تذهب هدرا"، منوهاً بأن "العلاقة بين المواطن والدولة علاقة حقوق

وواجبات" .

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