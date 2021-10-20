العراق ومصر والأردن تناقش تطوير شركة {الجسر العربي}

2021/10/20 | 02:48 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

القاهرة: اسراء خليفة

تبحث شركة الجسر العربي الملاحية، اليوم الاربعاء، خلال اجتماع مجلس ادارتها وبحضور مؤسسيها وزراء نقل العراق والاردن ومصر، تطوير نشاطها التجاري وتفعيل الاتفاقات المشتركة.وشركة الجسر العربي للملاحة، ذات ملكية مشتركة بين الأردن ومصر والعراق، تأسست في عام 1985 لتكون شركة ملاحة صاحبة امتياز لخط العقبة-نويبع، وفتح خط بحري يربط الأردن بمصر لتسهيل عملية التكامل الاقتصادي ونقل البضائع والركاب.

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