بلينكن: نبذل قصارى جهدنا للإفراج عن الرهائن في هايتي

2021/10/20 | 02:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الثلاثاء، أن الإدارة الأميركية تفعل "كل ما بوسعها" لتحرير المختطفين الأميركيين في هاييتي.

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