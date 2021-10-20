هزة أرضية تضرب غربي الجزائر

2021/10/20 | 03:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضرب زلزال بقوة 2.9 درجة على مقياس ريختر، مساء الثلاثاء، غربي الجزائر، وفقا لما نقلته قناة "النهار" المحلية.

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