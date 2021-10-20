2021/10/20 | 03:50 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: MC28taY3Vfc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالعراقي - عضو اللجنة القانونية النيابية السابقة: كتل سياسية قامت بتعطيل استجواب محافظ البنك المركزي) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بالعراقي - عضو اللجنة القانونية النيابية السابقة: كتل سياسية قامت بتعطيل استجواب محافظ البنك المركزي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).