العراق يعلن موقفًا جديدًا من أسعار النفط وحجم الإنتاج

2021/10/20 | 04:05 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

حددت وزارة النفط، آلية التسعيرة الشهرية، مؤكدة أنّ اتفاق أوبك وقتي، فيما أشارن إلى عدم إمكانية الانفراد بقرار زيادة الإنتاج.

وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد في تصريح، إنّ "زيادة سعر البرميل في الأسواق العالمية إلى أكثر من 80 دولارًا، مؤشر جيد لزيادة الإيرادات المالية الإضافية لخزينة الدولة".

وأضاف جهاد، أنّ "من المهم أن تكون الأسعار بنفس المعدل للشهور المقبلة كي تكون مؤثرة لأن الموازنة يتم احتسابها لمدة عام، بالتالي تتطلب استقرارًا للأسعار وفقًا للمعدلات العالية حتى نكون باطمئنان أن هناك إيرادات عالية ترفد الموازنة".

وبيّن جهاد، أنّ "بعض وسائل الإعلام تتداول أخبارًا عن أسعار خام البصرة، ولا نعرف كيف يتم نقل هذه الأسعار الافتراضية"، مبينًا أنّ "وضع الأسعار يكون من خلال اجتماعات التسعيرة الشهرية ما بين وزير النفط ومدير شركة سومو والدوائر المعنية، حيث يتم استعراض الأسواق العالمية والدول المنتجة لتوضع التسعيرة الشهرية".

وحول زيادة الإنتاج، قال جهاد، إنّ "العراق لعب دورًا كبيرًا في أوبك وأوبك بلاس ضمن الاتفاقية لتحديد الإنتاج بسبب تداعيات فيروس كورونا وما خلفه الركود الاقتصادي والتراجع في استهلاك النفط، حيث اتخذت الدول المنتجة قرار تحديد الإنتاج"، لافتًا إلى أنّ "التحدي يواجه الجميع، ويجب على الدول المنتجة ومنها العراق الالتزام باتفاق أوبك والذي سيطر على التدهور في السوق النفطية العالمي".

وأضاف جهاد، أنّ "أوبك بلاس تراقب السوق النفطية، وبالتالي لا تستطيع أية دولة منتجة الانفراد بقرار خارج الاتفاقية والذي قد يؤدي إلى انخفاض أسعار النفط"، موضحًا أنّ "الالتزام بهذا الاتفاق الوقتي الذي فرضته الظروف والتحديات سوف تنتفي الحاجة له متى ما انتفت الظروف الموجبة".

وبيّن المتحدث، أنّ "اتفاق أوبك أكّد على الدول المنتجة ضرورة التوازن في السوق النفطية من أجل تحقيق الأهداف في الاستقرار والذي ينعكس بالفائدة على الدول المنتجة والمستهلكة"، مشيرًا إلى أنّ "العراق ملتزم بتحديد الإنتاج وبمعدلات تصل إلى 3 ملايين برميل والتي تحقق إيرادات جيدة بين 6 إلى 7 مليارات دولار خاصة للأشهر الماضية".

كما أعرب جهاد، عن أمله في "استقرار الأسعار والسوق النفطية في المرحلة القادمة من أجل أن تكون الإيرادات أعلى".

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