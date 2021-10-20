شمال شرق سوريا..

2021/10/20 | 04:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ينازع السبعيني عباس لالتقاط أنفاسه محاولا، خلال غيابه عن الوعي نزع الأنابيب التي تضخ الأوكسجين في رئتيه، بهدوء يقوم ابنه محمد هيثم بربط الشرائط القطنية المتسخة التي تقيد ذراعي والده إلى السرير.

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