حقيقة فيديو

2021/10/20 | 05:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظهر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو قيل إنه يُظهر مكتبة كبيرة من العصر العباسي عُثر عليها في منغوليا مخفيّة منذ مئات السنين بعدما نهبت من بغداد.

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