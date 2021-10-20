2021/10/20 | 06:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يخطط موقع "فيسبوك" لتغيير اسمه ليعكس مشاريعه المقبلة في إنشاء عالم "ميتافيرز" الافتراضي، وفقا لما نقله موقع "ذا فيرج"، عن مصدر مطلع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيسبوك "تخطط" لتغيير اسمها) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيسبوك "تخطط" لتغيير اسمها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).