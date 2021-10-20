"أقوى من الشرطة".. العصابات في هايتي تحكم قبضتها على البلاد

2021/10/20 | 07:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باتت العصابات في هايتي قوية جدا ويمكن لها تحدي الحكومة والسيطرة على ثلثي أراضي البلاد، بحسب تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال".

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