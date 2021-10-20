القوات الامنية تغلق جسر الطابقين وسط بغداد

2021/10/20 | 07:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اغلقت القوات الامنية، جسر الطابقين وسط العاصمة بغداد.

وقال مراسل “تقدم” إن القوات الامنية، اغلقت جسر الطابقين وسط العاصمة.

واضاف ان الاجراء اتخذ بسبب تواجد المتظاهرين المعترضين على نتائج الانتخابات.

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