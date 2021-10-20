لغة الصمت - نادية خلوف

2021/10/20 | 07:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نادية_خلوف العمر مزحة ، الحبّ كذبة أبحث عنّي أضيع بين الضجيج صراخ ، صراع ، وهذا العالم مباع الكلّ شاعر، وليس بك بشاعر على الأرض تجري أوهام ، أحلامولا مسّرة يسكن الندى على المروج ، ننسى الطبيعة نتبادل سهام الموت ، نسلب، نقتل ، نضيع بين الأيّام يهرم سيّد ، يسقط بين أكوام النفايات لا شيء جديد .



كل شيء قديم هنا سوق عاهرات قريش ، وهناك خيمة القول و الصّول أتلطى ......





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