حول الخطاب الاخير لحسن نصر الله حول احداث الطيونة - عصام شكري

2021/10/20 | 07:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عصام_شكري بنظري ان خطاب حسن نصر الله الاخير والذي يهدد فيه باستخدام ميليشيات حزب الله بوجه ميليشيات القوات اللبنانية يحمل دلالتين سياسيتين: اولهما انه يشير الى افلاس اجتماعي وسياسي وايديولوجي وثانيهما انه موجه لثورة تشرين وليس لسمير جعجع.ان حزب الله بعد ان افلس اجتماعيا واصبح يرأس منظومة المحاصصة والفساد والقطب الاقوى في الحكومة وبعد ان شرع بعمليات اغتيال (سجلت ضد مجهول) وبعد ان كشف ديماغوجيته و" شماعة ......





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