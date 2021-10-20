ما فائدة إضاءة الانوار في منزل يقطنه عميان. - محمد حسين يونس

2021/10/20 | 07:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_حسين_يونس أمضيت عمرى أكافح كي أشعل شمعة بدلا من أن ألعن الظلام ..



بعد ثمانية عقود من ميلادى ..ماذا كانت النتيجة ..



الإحباط و الفشل ..



إذ ما فائدة إضاءة الأنوار في منزل يقطنه العميان ..



بصراحة في هذا العمر أصبحت الحياة بالنسبة لي أضيق من سمت إبرة ..



لقد توقف الحلم ..وفشل صراعنا من أجل تحسين شكل المستقبل ..و إضمحلت قوى الحفاظ علي الوضع الطبقي ..



فكان السقوط متتاليا مدويا , لم تعد تعنيني مباهج الحياة ......





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