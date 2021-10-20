السعودية تُعلن عن أول وجهة سياحية في العالم مستوحاة من منصات النفط البحرية بالخليج

2021/10/20 | 08:03 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت المملكة العربية السعودية عن خطط تحويل منصة نفطية إلى منطقة جذب تبلغ مساحتها 150 ألف متر مربع تقع في الخليج العربي..إليك التفاصيل!

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