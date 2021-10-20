الإعلام السوري: قتلى وجرحى في انفجار استهدف حافلة ركاب بدمشق

2021/10/20 | 08:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد التليفزيون السوري مقتل وإصابة عدد من الأشخاص في انفجار حافلة ركاب في دمشق، وفقا لوكالة رويترز.

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