2021/10/20 | 08:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أفادت وسائل إعلام أفغانية، بأن انفجارا ضخما هز العاصمة كابل صباح اليوم الأربعاء، وأسفر عن سقوط ضحايا.وذكرت وكالة “آماج نيوز” الأفغانية، أن الانفجار وقع أمام مقر شرطة الحدود.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انفجار ضخم في العاصمة كابل وأنباء عن سقوط ضحايا المركز الخبري الوطني.

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