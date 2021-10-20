2021/10/20 | 08:24 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسطنبول / نينا/ اكدت أنقرة إنه لا يمكن أن يكتب النجاح لأية مبادرة لتخفيف حدة التوتر في شرق المتوسط بمعزل عن تركيا .واشارت وزارة الخارجية التركية في بيان لها اصدرته الليلة الماضية ردا على البيان المشترك الذي اصدرته القمة الثلاثية التاسعة بين زعماء اليونان وقبرص اليونانية ومصر، واستضافتها أثينا الى ان البيان يعد مثالا جديدا على السياسات العدائية التي ينتهجها الثنائي اليوناني / اليونان وقبرص اليونانية / ضد تركيا وقبرص التركية.وبينت الخارجية التركية ان انضمام مصر لهذا البيان، مؤشر على أن الإدارة المصرية لم تدرك بعد العنوان الحقيقي الذي يمكنها أن تتعاون معه شرقي المتوسط.وقالت الخارجية التركية في بيانها : "لقد أظهرنا للصديق والعدو أنه لا يمكن أن يكتب النجاح لأي مبادرة شرقي المتوسط لا تشارك فيها تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية".وأكدت أن تركيا تدعم مشاريع الطاقة التي من شأنها زيادة التعاون بين دول المنطقة، إلا أنه ينبغي أن تكون تلك المشاريع شاملة، ولا تتجاهل حقوق ومصالح تركيا والقبارصة الأتراك.كما لفتت الخارجية إلى أن هذه الدول ساهمت في انجرار ليبيا إلى عدم الاستقرار من خلال دعمها لمجموعات غير شرعية، وأن قيامها حاليا باستهداف مذكرات التفاهم التي أبرمتها تركيا مع الحكومة الليبية الشرعية، ينم عن عدم احترام لمصالح وسيادة ليبيا في المقام الأول/ كما جاء في البيان /./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أنقرة تؤكد انه لا يمكن أن يكتب النجاح لأية مبادرة شرق المتوسط بمعزل عن تركيا) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أنقرة تؤكد انه لا يمكن أن يكتب النجاح لأية مبادرة شرق المتوسط بمعزل عن تركيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).