2021/10/20 | 08:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت شركة “نتفليكس” أن الشغف العالمي بمسلسل الإثارة الكوري (سكويد غيم) أو “لعبة الحبار” اجتذب عددا من العملاء الجدد أكبر مما كان متوقعا.وأضافت الشركة في رسالة ربع سنوية إلى المساهمين أن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “نتفليكس” تتجاوز أهداف عدد المشاهدين المركز الخبري الوطني.

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