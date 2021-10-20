2021/10/20 | 08:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أفادت الوكالة السورية للأنباء “سانا” بوقوع تفجير إرهابي بعبوتين ناسفتين أثناء مرور حافلة تابعة للجيش عند جسر الرئيس في العاصمة دمشق أسفر عن قتلى وجرحى.وذكرت “سانا” أن التفجير أسفر عن وقوع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قتلى وجرحى جراء استهداف حافلة للجيش وسط دمشق المركز الخبري الوطني.

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