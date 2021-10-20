سوريا.. قتلى وجرحى بتفجير

2021/10/20 | 08:34 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت العاصمة السورية، دمشق" تفجيرا استهدف حافلة تابعة للجيش السوري ما أسفر عن وقوع إصابات وقتلى، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) الأربعاء

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