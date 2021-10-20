الإعلام السوري: مقتل 13 شخصا في انفجار استهدف حافلة عسكرية بدمشق

2021/10/20 | 08:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد التليفزيون السوري مقتل وإصابة عدد من الأشخاص في انفجار حافلة ركاب في دمشق، وفقا لوكالة رويترز.

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