2021/10/20 | 08:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني شهدت العاصمة بغداد، الاربعاء، اختناقات وزحامات مرورية في بعض الشوارع.وذكر مصدر مطلع في حديث صحفي، ان “شارع مطار بغداد يشهد زخما مروريا لغاية جسر حي العامل، كما ان شارع المطار ذاته […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص زحامات مرورية خانقة في بغداد وغلق جسر حيوي المركز الخبري الوطني.

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