تعرف عليها.. قطع للطرق وازدحامات خانقة في شوارع العاصمة بغداد

2021/10/20 | 08:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تنشر بغداد اليوم، اليوم الأربعاء، اهم الطرق المغلقة والمزدحمة في العاصمة بغداد بحسب مصدر أمني، وأهم هذه الطرق هي:

- قطع "جسر الطابقين" المؤدي من منطقة الدورة إلى ساحة الحرية وسط بغداد، بسبب اعتصام انصار الرافضين لنتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة.

- شارع مطار بغداد يشهد زخما مروريا لغاية جسر حي العامل.

- شارع المطار باتجاه المنطقة الخضراء، شبه متوقف بسبب الزخم المروري.

- طريق منطقة القادسية يشهد زخما مروريا كثيفا.

- الطريق من مستشفى اليرموك لغاية للنسور، وسريع الدورة باتجاه بغداد الجديدة، يشهدان زخما مروريا.

- تقاطع المصافي باتجاه الكرادة "مغلق".

- ساحة عقبة باتجاه الكرادة "مغلق".

- الجسر المعلق مدخل الخضراء "مغلق".

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