متى ستفقد حاملات الطائرات الامريكية سيطرتها في بحار العالم؟

2021/10/20 | 09:02 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قوة الأسطول الأمريكي المصنف في المرتبة رقم 4 بين أقوى الأساطيل الحربية في العالم.

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