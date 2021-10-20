قتل 13 شخصا بتفجير استهدف حافلة عسكرية دمشق

2021/10/20 | 09:31 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد قتل 13 شخصاً، اليوم الاربعاء، كحصيلة أولية، بتفجير استهدف حافلة عسكرية في العاصمة السورية دمشق و.وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، ان “تفجيرا إرهابيا بعبوتين ناسفتين استهدف حافلة مبيت عند جسر الرئيس في دمشق”.واشارت الى أن “الحصيلة الأولية للتفجير الإرهابي 13 شخصاً وثلاثة جرحى”.

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