2021/10/20 | 09:33 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النـزاهـة: حبس مديـر صـحـة بابـل عـلى خلفيـة مشروع الديلزة الوطني هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة النبأ الإلكتروني بتاريخ: 2021/10/20 | 09:33.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة النبأ.

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