2021/10/20 | 09:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر المهاجم الأرجنتيني لنادي باريس سان جيرمان، ماورو إيكاردي، صورة تجمعه بزوجته، واندا نارا، الثلاثاء، معربا عن سعادته بأنها سامحته على "الجرح" الذي تسبب به لها، بعد أن كانت قد نشرت جملة تبين أنها تعرضت للخيانة مطلع الأسبوع الجاري

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