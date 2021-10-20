ضبط تلاعب في الوصولات الضريبية في منفذ الشيب الحدودي

2021/10/20 | 09:37 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد كشفت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الاربعاء، عن ضبط تلاعب في الوصولات الضريبية في مننفذ الشيب الحدودي.وقالت الهيئة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انها “قامت بتدقيق ومتابعة عمل موظفي الوحدة الضريبية في منفذ الشيب الحدودي، ثبت قيامهم بالتلاعب في الرسوم الضريبية لمادة السيراميك مما سبب هدرا بالمال العام”.واضاف، …

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