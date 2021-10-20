عمرها 96 عاما.. بدء محاكمة ألمانية في جرائم حرب بالحقبة النازية

2021/10/20 | 09:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت محاكمة امرأة تبلغ من العمر 96 عاما في ألمانيا بتهمة المساعدة في قتل سجناء خلال الحقبة النازية، على ما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية.

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